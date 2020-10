Nederland speelde nog nooit tegen Bosnië en Herzegovina, vier spelers op scherp bij Oranje

Vanavond Nations LeagueNa de 0-1 oefennederlaag tegen Mexico wacht Frank de Boer vanavond (18.00 uur) in de Nations League zijn eerste officiële interland als bondscoach van Oranje. Een bijzonder duel, want het Nederlands eltal speelde nooit eerder tegen Bosnië en Herzegovina. De feiten en cijfers op een rij.

• Oranje speelde tegen 47 van 54 UEFA-landen. Na het duel met Bosnië en Herzegovina zijn er nog zes landen in Europa waartegen Nederland nog nooit uitkwam: Azerbeidzjan, Georgië, Gibraltar, Kosovo, Litouwen en Montenegro.

• In groep 1 van de Nations League is Italië na twee speelronden koploper met vier punten. Nederland en Polen hebben drie punten. Bosnië sluit de rij met één punt. Komende woensdag staan Italië en Nederland in Bergamo tegenover elkaar.

• Bosnië en Herzegovina slaagde er vorig week niet in om zich te plaatsen voor het EK. De ploeg verloor afgelopen donderdag in de play-offs na strafschoppen van Noord-Ierland (3-4) nadat het duel door goals van Rade Krunis en Niall McGinn in 1-1 was geëindigd.

• Edin Dzeko is bij Bosnië en Herzegovina niet alleen recordhouder als het gaat om het aantal interlands (110), de aanvoerder maakte ook de meeste goals (59) voor zijn land.

Volledig scherm Dusan Bajevic. © BSR Agency

• Bondscoach van Bosnië en Herzegovina is de Serviër Dusan Bajevic. Hij speelde 34 interlands voor het voormalige Joegoslavië. Eentje daarvan was in 1970 in de Kuip tegen Nederland: 1-1.

• Bij Oranje staan vier spelers op scherp: Frenkie de Jong, Joël Veltman, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum missen woensdagavond in Bergamo het duel met Italië als ze vanavond een gele kart krijgen.

• Bosnië en Herzegovina won slechts drie van zijn laatst twaalf wedstrijden: twee keer tegen Liechtenstein en één keer tegen Finland.

• Zoals zoveel van zijn voorgangers verloor Frank de Boer zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Nederland. Danny Blind is de enige Oranje-coach die zijn eerste twee duels verloor. In 2015 ging hij onderuit tegen IJsland (1-0) en Turkije (3-0).

Volledig scherm Danny Blind en zijn assistenten Marco van Basten (l) en Ruud van Nistelrooy (r) zien het mis gaan in Turkije in 2015. © ANP

• Daley Blind is de meest ervaren speler in de selectie van De Boer. De verdediger van Ajax kan zijn 70ste interland spelen voor Oranje. Vader Danny kwam 42 keer uit voor het Nederlands elftal.

• De laatste vier debutanten in Oranje spelen allemaal voor AZ: Owen Wijndal, Teun Koopmeiners, Myron Boadu en Calvin Stengs. Doelman Marco Bizot zou de vijfde kunnen worden.