Nederland - Turkije

Sjoerd Ars ‘Ik kan een boek schrijven over de transferpe­ri­o­de van Fortuna’

17:18 Het was een bewogen laatste transferdag voor Fortuna Sittard, dat zich gisteren met twee nieuwelingen versterkte. Toch had het nog gekker gekund. Wat buitenstaanders namelijk niet zagen, waren de spelers die níet kwamen. Neem ene Besar Halimi. Die stond zo ongeveer al in het Limburgse stadion, waarna hij zich alsnog bedacht.