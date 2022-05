Nederland verpulvert nationaal coëfficiëntenrecord en laat toplanden als Spanje en Duitsland achter zich

Behaalde punten

Na de 0,400 punt die volgde op de 3-2 overwinning van afgelopen week, bracht Feyenoord gisteren 0,200 punt in het afgeladen coëfficiëntenlaatje. Daar bleef het echter niet bij: het bereiken van de finale van de Conference League werd beloond met een extra bonuspunt, dat vanwege het aantal van vijf Nederlandse deelnemers zoals altijd door vijf moet worden gedeeld. Dat bracht de totaalscore na het bezoek in het Stadio Vélodrome op 0,400 punt.

Totale opbrengst

Jaren geleden behoorde Nederland nog tot de lachertjes van het Europese voetbal en moest de jacht op landen als Schotland en Turkije worden geopend. Dankzij de indrukwekkende zegetocht van dit seizoen is er bijna geen land dat Nederland bij kan benen: alleen Engeland presteert deze campagne beter over de grenzen. Nederland laat daarmee toplanden als Duitsland, Spanje en Italië achter zich. De vijf Nederlandse deelnemers (Feyenoord, Ajax, PSV, AZ en Vitesse) zorgden dit seizoen al voor 19,200 punten, een verpulvering van het nationale record.

1. Engeland - 21,000

2. Nederland - 19,200

3. Spanje - 18,142

Prestaties Feyenoord cruciaal

Het Nederlandse voetbal leunt dit seizoen op de uitmuntende prestaties van Feyenoord. De Rotterdammers verdienden dit seizoen al 24 punten en hebben zich daarmee tussen internationale grootmachten als Chelsea en Bayern München genesteld. Puur kijkend naar de puntenopbrengst in alleen wedstrijden, moet Feyenoord zelfs alleen Liverpool voor zich dulden. Feyenoord verdiende 20 punten in twaalf duels, tegenover 21 punten van The Reds.



Bekijk hieronder de samenvatting van Olympique Marseille - Feyenoord. Tekst gaat verder onder de video...

Uiteraard moet daarbij worden aangetekend dat Feyenoord in de beduidend zwakkere Conference League acteert, terwijl de topclubs in de Champions League uitkwamen. Prestaties in de Champions League worden met beduidend meer bonuspunten beloond dan in de Conference League, waardoor Ajax bijvoorbeeld niet eens veel minder punten in totaal heeft behaald (22).Desondanks is het een prestatie van jewelste: de ploeg van Arne Slot moest dit seizoen alleen in de kwalificatiereeks op bezoek bij Elfsborg een nederlaag slikken en bleef sindsdien ongeslagen.

Virtuele stand

Feyenoord hielp Nederland virtueel opnieuw verder uit het zicht van Portugal, dat komend seizoen als nummer zeven op de coëfficiëntenranglijst aan het nieuwe Europese seizoen begint. Omdat Nederland de Zuid-Europeanen dit seizoen niet meer in kan halen, kan het echter pas vanaf de start van die nieuwe campagne gaan jagen op twee directe tickets voor de groepsfase van de Champions League.

Als de resultaten van het dramatische seizoen 2017/18 na dit seizoen wegvallen, heeft Nederland een voorsprong van 2,684 punten op de Portugezen. Dankzij Feyenoord is zelfs plek vijf, lange tijd een utopie, in zicht gekomen. Frankrijk heeft komend seizoen 2,181 punten meer, terwijl Feyenoord tijdens de finale op 25 mei in Tirana nog de mogelijkheid krijgt om die achterstand opnieuw te laten slinken. Tijdens het onderonsje met AS Roma kan nog eens 0,600 punt worden binnengeharkt en zodoende de kroon op een historische campagne worden gezet.

5. Frankrijk - 48,581

6. Nederland - 46,400

7. Portugal - 43,716

Bekijk hier onze populairste sportvideo's: