Nederlandse clubs benaderen met 661 transfers record van 2019

Volgens de voetbalbond kwamen er meer spelers dan ooit vanuit het buitenland naar Nederland toe; 211 spelers, tegenover 177 in 2019. Er vonden 229 binnenlandse transfers plaats en dat is het laagste aantal sinds 2013 (227).

De slotdag was met 32 transfers de rustigste van de afgelopen jaren. Dat komt volgens de KNVB doordat de transfermarkt in veel andere landen al was gesloten en er dus geen spelers tussen Nederland en clubs in die landen konden worden overgeschreven.