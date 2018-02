Nedstede legt beslag op stadion GelreDome in Arnhem

De Nedstede Groep moet uiterlijk volgende week maandag uitgebreid onderbouwen waarom beslag is gelegd op GelreDome. Uiteindelijk zal een rechter uitspraak moeten doen of die stap terecht is gezet. De voorzieningenrechter in Arnhem heeft het zogenoemde 'conservatoir beslag' op het stadion in elk geval op 26 januari goedgekeurd.