Negen coronabesmettingen bij AZ in aanloop naar VVV-thuis en Napoli-uit

KNVB vandaag in gesprek met ministerie over bekertoer­nooi

14 oktober De KNVB gaat vandaag in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de deelname van amateurclubs aan de TOTO KNVB Beker. Dat meldt een woordvoerder van de voetbalbond. De Brabantse clubs Kozakken Boys, OSS’20, Achilles Veen en UNA zitten nog in het toernooi en wachten in spanning af.