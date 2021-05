Neres verschijnt in ‘beschonken’ toestand voor de camera: ‘Alsjeblieft aan alle fans’

Voor Neres (24) was het alweer de derde landstitel met Ajax, terwijl zijn 21-jarige landgenoot Antony een primeur beleefde in zijn eerste volledige seizoen in Nederland. Om dat te vieren maakte het tweetal ook nog een ereronde door de lege Johan Cruijff Arena.



Niet veel later verschenen Neres, Antony en hun andere ploeggenoten op het Arenadek, om de kampioensschaal aan de toegestroomde supporters te tonen en met hen het kampioensfeestje te vieren. De fans zongen, dansten en staken veel vuurwerk af. Ze hielden zich daarbij niet aan de coronaregels. De grote politiemacht die rond de Arena aanwezig was, stond de spontane huldiging toe. ,,De driehoek heeft het even aan gekeken en laten gebeuren”, aldus de woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. ,,Inmiddels hebben we Ajax verzocht de actie op het dek te beëindigen.” Ook in het centrum van Amsterdam zijn veel supporters op de been om het kampioenschap te vieren.