Net als Koeman en De Boer verslikt ook Van Gaal zich in blijvend onvermogen van Oranje

Wijnaldum sluit weer aan bij training van Oranje

Georginio Wijnaldum is weer aangesloten bij de groepstraining van het Nederlands elftal. De middenvelder van Paris Saint-Germain sloeg woensdag de oefensessie van de nationale ploeg nog over. Hij voelde zich niet lekker en bleef achter in het spelershotel in Zeist.

11 november