Nico-Jan Hoogma stopt als directeur topvoetbal bij KNVB: ‘Mijn opvolger kan met schone lei beginnen’

,,Met de naderende afloop van je contract ga je reflecteren”, zegt Hoogma, die zelf als profvoetballer speelde voor Cambuur, FC Twente, Hamburger SV en Heracles Almelo. ,,Als je doorgaat, dan begint een hele cyclus opnieuw. Er komen twee eindtoernooien aan en als Louis van Gaal na het WK klaar is, moet de nieuwe bondscoach er al staan. Dan heb je het over januari 2023. Als je die zelf aanstelt, dan wil je het liefst ook betrokken blijven bij het vervolg en ga je dus eigenlijk weer een hele nieuwe cyclus aan. Dat vind ik te lang, heb ik voor mezelf besloten.”

Voor de Nederlandse voetbalsters staat komende zomer het EK in Engeland op het programma. Eind volgend jaar doet het Nederlands elftal mee aan het WK in Qatar. Van Gaal (70) stopt na dat toernooi. ,,Als mijn contract straks afloopt in juni 2022, is het een goed moment om te stoppen”, zegt Hoogma. ,,Mijn opvolger kan dan ook met een schone lei beginnen.”

Volledig scherm Nico-Jan Hoogma geeft tekst en uitleg na het vertrek van bondscoach Frank de Boer. © Caspar Huurdeman

Hoogma stopte begin 2018 als algemeen directeur bij Heracles, een functie die hij ruim tien jaar had bekleed, en ging als directeur topvoetbal aan de slag bij de KNVB. Hij werd toen samen met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman gepresenteerd in Zeist. Onder leiding van Koeman eindigde Oranje als tweede in de Nations League en plaatste het zich voor het EK 2020. Toen dat EK vanwege de coronacrisis een jaar uitgesteld moest worden, vertrok Koeman naar FC Barcelona.

Hoogma koos voor Frank de Boer als nieuwe bondscoach, maar De Boer stapte afgelopen zomer na het teleurstellend verlopen EK weer op. De KNVB-directeur kwam als opvolger uit bij Van Gaal, onder wiens leiding het Nederlands elftal zich recent plaatste voor het WK in Qatar.

,,Ik vind het jammer dat Nico-Jan niet met ons een nieuwe cyclus ingaat, maar respecteer uiteraard zijn beslissing”, zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal. ,,Gelukkig blijft hij er nog een tijd bij en kunnen we de komende periode samen met hem nadenken over zijn opvolging. We verwachten per februari de vacature officieel open te stellen.”