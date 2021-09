Niemand bij Feyenoord eist van Slot groepszege: ‘Iedereen ziet dat wij smalste selectie in clubhistorie hebben’

Start Conference LeagueFeyenoord krijgt volgens trainer Arne Slot morgen te maken met een kwalitatief sterke tegenstander. Maccabi Haifa is vooral in eigen huis nauwelijks te verslaan. En dan moet de trainer ook nog puzzelen.

Door Mikos Gouka



Van Arne Slot eist niemand intern bij Feyenoord dat de Rotterdammers straks de poulefase van de Conference League winnend is afgesloten. Feyenoord speelt al sinds begin 2015 geen rol van betekenis meer op het Europese podium.

Er is wel weer hoop op een campagne die tot de verbeelding spreekt in Europa. Misschien kan de intrede van de Conference League, het derde Europese podium waarop de Rotterdammers in de voorrondes keurig afrekenden met FC Drita, FC Luzern en IF Elfsborg, daar verandering in brengen.

Quote We nemen Alireza in bescher­ming zoals AZ dat eerder ook al eens deed Arne Slot In Israël wacht de ontmoeting met Maccabi Haifa voor een vol stadion met hoogstwaarschijnlijk bloedfanatieke fans van de thuisclub, waar de Nederlander Tjaronn Chery (33) de aanvoerdersband draagt. Slot moest een streep zetten door de naam van rechterspits Alireza Jahanbakhsh die als Iraniër niet kan uitkomen tegen de Israëlische ploeg.



Reiss Nelson, eind vorige maand op huurbasis weggehaald bij Arsenal, had een ideale vervanger geweest, maar de jonge Engelsman is niet meegereisd naar Haifa omdat hij nog niet wedstrijdfit is.

,,Nelson had bij Arsenal vrijwel alle trainingen meegedaan, maar hij ervaart de trainingen hier als iets pittiger. Hij liep tegen een overbelastingsblessure aan en dus is hij er niet bij. Of hij PSV wel haalt, is afwachten. In elk geval niet als basisspeler.‘’

Cyriel Dessers, gehuurd van Racing Genk, zat wel in het vliegtuig dat zondag al landde in Israël. De Belg zou in actie kunnen komen, al lijkt een formatie met Fredrik Aursnes op het middenveld en Jens Toornstra als rechterspits meer voor de hand liggend. ,,Er zijn twee opties. Dessers in de punt of Toornstra op rechts. Daar kies ik tussen. Dessers heeft wel weinig wedstrijden gespeeld, dat neem ik mee in mijn overwegingen.‘’

Volledig scherm © ANP

In Haifa treft Feyenoord volgens Slot een sterke tegenstander. ,,Er lopen echt goede spelers rond in dit elftal. Ik kende Chery uiteraard al langer, maar ik heb de beelden gezien en hij heeft echt een geweldige steekbal en daar maakt hij heel veel gebruik van. Daar moeten we echt op letten. We hebben afgelopen week ook FC Utrecht uit nabesproken met de ploeg en daar kwam aan bod wat we moeten doen als we tegen een club spelen met fanatiek publiek. Dat onnodig balverlies of dode spelmomenten weggeven dan bepalend kan zijn. Haifa is ook zo'n elftal dat wordt gesteund door zeer fanatiek publiek.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Marcos Senesi zal gewoon starten na zijn afwezigheid tegen IF Elfsborg en FC Utrecht door een liesblessure. Met Lutsharel Geertruida op de bank, de verdediger kan kort invallen indien nodig, heeft Slot weer een iets bredere selectie.



,,Iedereen kan zien dat wij misschien wel de smalste selectie hebben in de clubgeschiedenis'', zegt Slot. ,,We hebben dat beetje geld dat is binnengekomen gebruikt voor het halen van enkele spelers maar vooral ook om spelers langer aan ons te binden. Dat combineren ging bijna niet, dus is de selectie smal als je kijkt naar spelers met ervaring op het hoogste niveau.‘’

En dus is het al gevoelig als Jahanbakhsh niet speelt. Slot wilde er weinig over kwijt behalve dat Feyenoord het besluit had genomen. De Iraniër zal in december in de Kuip ook niet spelen tegen Maccabi Haifa. ,,We nemen Alireza in bescherming zoals AZ dat eerder ook al eens deed.’’

Bekijk hier de laatste aflevering van Panenka: