Nieuwe ADO-directeur Hamdi wil verbinden in plaats van verdelen

Mohammed Hamdi is vandaag officieel gepresenteerd als nieuwe algemeen directeur van ADO. De 35-jarige Hagenaar hoopt in zijn stad ook op bestuurlijk vlak de rust te laten terugkeren.

ADO Den Haag mag dan twee opeenvolgende seizoenen in het linkerrijtje van de eredivisie zijn geëindigd, na het vertrek van directeur Mattijs Manders naar de Eredivisie CV was het deze zomer toch weer onrustig in Den Haag. Zo liet de benoeming van zijn opvolger op zich wachten, omdat de raad van commissarissen het niet met de plannen van de Chinese grootaandeelhouder United Vansen (UVS) eens was. Ook lekten verhalen over verdeeldheid uit.

,,Dat was niet altijd even makkelijk”, aldus Hamdi, die na zijn aanstelling in het Cars Jeans Stadion eerst het gesprek met collega’s aanging. Vandaag liet hij zich bij zijn officiële presentatie voor het eerst publiekelijk uit. ,,Ik ben vooral blij dat ik weer terug ben”, vervolgde de nieuwe algemeen directeur, die tot vijf jaar geleden op de commerciële afdeling van ADO werkte.

Na zijn vertrek bij ADO heeft de Hagenaar internationale ervaring opgedaan, onder andere als eindverantwoordelijke van de commerciële- en marketingafdeling van Al-Jazira uit Abu Dhabi. Net als Manchester City is die club van sjeik Mansour.

Die ervaring moet Hamdi nu van pas komen. ,,Alleen was het daar gewoon: de eigenaar beslist. Hier is dat totaal anders. Ik ben er ook niet bang voor dat ik aan de leiband van de eigenaar moet lopen. Wel is het een uitdaging om iedereen op één lijn te krijgen. Het gaat erom: waar staat ADO en waar willen en kunnen we heen. Ik moet daarin verbinden.”

Waar Hamdi’s voorganger Manders zelfs tot in de rechtszaal tegenover UVS stond, is het aan hem het contact met de elk jaar geld bijleggende grootaandeelhouder te verbeteren. ,,Ze zijn op afstand betrokken, maar willen een nauwere band.” Hamdi heeft inmiddels ook enkele gesprekken gevoerd met Wang Hui, nog altijd UVS’ grote man. ,,Hij stelde geen onrealistische zaken voor. Waar hij naartoe wil, is dat de club zijn eigen broek kan ophouden. Van daaruit willen ze ook dat de club verder komt. Sportief, maar ook commercieel.”