Nieuwe klap voor Feyenoord: Teixeira breekt kuitbeen tijdens training, Berghuis mist Vitesse-uit

Fer en Sinisterra fitDe Portugese middenvelder João Teixeira heeft vanochtend op de training bij Feyenoord zijn kuitbeen gebroken. Hij zal enkele maanden uit de roulatie zijn. Verder kan Dick Advocaat zondag zeer waarschijnlijk ook niet beschikken over zijn aanvoerder Steven Berghuis, die nog te veel last heeft van zijn hamstring.

,,Dat kan er ook nog wel bij”, zuchtte trainer Dick Advocaat op de persconferentie voor het uitduel van zondag (12.15 uur) bij Vitesse.



Orkun Kökcü is gisteren op de training geblesseerd ook geraakt en aanvoerder Steven Berghuis ontbreekt zondag ook tegen Vitesse. Hij viel vorige week tegen VVV uit met een liesblessure. Berghuis staat na twaalf duels op tien doelpunten en vijf assists, waarmee hij de meest productieve speler van de eredivisie is. . ,,Achter zijn naam staat een groot vraagteken”, zei Advocaat. ,,Leroy Fer en Luis Sinisterra kunnen 45 minuten of hooguit 60 minuten spelen en Ridgeciano Haps is er mogelijk begin januari weer bij. Maar we zijn er maanden goed doorheen gerold. Dus de komende duels met Vitesse en Heerenveen kunnen er ook wel bij.”

Complimenten voor Vitesse

Feyenoord staat derde op de ranglijst, op basis van een beter doelsaldo dan Vitesse. Beide teams hebben 26 punten na twaalf duels; een punt minder dan PSV en vier punten minder dan koploper Ajax.

In Arnhem kan Feyenoord rekenen op een tegenstander die vol gas gaat geven. Een ploeg die druk zal zetten op de defensie van Feyenoord. ,,Iedereen heeft het over Schmidt en PSV, maar juist bij Vitesse doen ze het zo’', zegt Advocaat. ,,Tannane en Bazoer zijn de grote spelers. In deze vorm kunnen ze zo bij Ajax mee. Ik heb met die jongens gewerkt bij FC Utrecht. Aardige jongens, maar zeker niet altijd.’'

Serie onder druk

Feyenoord zal zich moeten wapenen. De serie van 26 competitieduels zonder nederlaag zal zondag meer dan ooit onder druk komen te staan. ,,We zullen zien. Fer is een optie om te starten, maar ik moet het met hem overleggen. Ik las in de krant dat hij zelf praat over januari. Hij moet er achter staan, dat is het belangrijkste. Anders doe ik het niet. Maar hij en Sinisterra zouden alweer zo’n 45 tot 60 minuten kunnen spelen.’'

In Europa is er geen enkele club die in competitieverband momenteel zo lang ongeslagen bleef in de hoogste divisie, nadat Atlético Madrid vorige week verloor bij Real Madrid. Wereldwijd zijn momenteel alleen Espérance Sportive de Tunis (Tunesië, 28), April 25 (Noord-Korea, 27) en Young Africans (Tanzania, 27) minstens 27 duels op rij ongeslagen.

Volledig scherm Steven Berghuis viel afgelopen zondag in de uitwedstrijd bij VVV (0-3) uit met een hamstringblessure. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency