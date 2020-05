Nieuwe overname gloort voor Fortuna Sittard

Fortuna-baas Gün stelt in een statement op Twitter dat hij goed contact heeft met Ilicali. De ondernemer, net als Gün afkomstig uit Turkije, zou volgens hem belangstelling hebben om een rol te vertolken binnen de Limburgse club. Welke rol wordt in het statement niet duidelijk.



Feit is dat Fortuna het financieel lastig heeft. De Limburgers, die het gestaakte eredivisieseizoen afsloten met een zestiende plaats op de ranglijst, werken met een van de laagste budgetten in de eredivisie. Sponsors vinden is lastig in de regio Zuid-Limburg, waar ook Roda JC en MVV actief zijn.



Gün stapte in 2016 in Fortuna nadat de club meermaals aan een faillissement was ontsnapt. Onder leiding van de Turkse zakenman promoveerde de Limburgse club in 2018 naar de eredivisie. Daarin staat het komend seizoen onder leiding van Kevin Hofland. Sjors Ultee, afgelopen seizoen formeel de eindverantwoordelijke, gaat verder als technisch manager.