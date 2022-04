Nijkamp over breuk Sparta en Henk Fraser: ‘Ik snapte dat hij me niet in de armen zou vliegen’

Grofweg komt daar het vertrek van de twee coaches op neer. Technisch directeur Gerard Nijkamp van de Spangenaren: ,,Als leiding moet je je verantwoordelijkheid nemen en dat hebben we gedaan.”

Technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta noemt het vertrek van Henk Fraser bij Sparta pijnlijk. De Zwollenaar zegt de intentie te hebben gehad om het seizoen af te maken met de naar FC Utrecht vertrekkende coach. Breekpunt vormde de aanwezigheid van assistent-trainer Aleksandar Rankovic op Het Kasteel. ,,We waren er gistermorgen vroeg over uit dat we Ranko uit de groep moesten halen. Dat Henk daarmee ook zou vertrekken, is nooit de intentie geweest.”

Maurice Steijn begint nu al als trainer van Sparta. De Hagenaar, van wie al bekend was dat hij vanaf komend seizoen trainer is in Spangen, volgt de gisteren opgestapte Henk Fraser op.

Fraser en Rankovic zijn al jarenlang twee handen op een buik, ook privé. Of Nijkamp niet kon bevroeden dat Fraser zich solidair zou verklaren met zijn boezemvriend? ,,Het zou naïef zijn om te denken dat dat scenario niet door onze hoofden heeft gespeeld”, erkent hij. ,,En ik snapte vooraf ook goed dat Henk me niet in de armen zou vliegen bij de mededeling dat we afscheid zouden gaan nemen van Ranko. Maar van een vooropgezet plan is geen sprake. Als leiding moet je je verantwoordelijkheid nemen en dat hebben we gedaan.”

Nijkamp wil niet precies aangeven waarom Rankovic niet langer houdbaar was als assistent-trainer. Publiek geheim is echter dat sommige spelers moeite hadden met het karakter van de geboren Serviër, die dominantie en negativisme wordt verweten. Sommige spelers zouden zelfs schrik hebben voor de voormalig hoofdcoach van ADO Den Haag.

Fraser besliste gisteravond, na enige uren bedenktijd, zich solidair te verklaren met Rankovic. ,,Gerard en ik hadden een verschil van inzicht over Rankovic. Dat is de reden van mijn vertrek”, zei hij vandaag. ,,Maar ik voel geen enkele wrok richting Sparta of naar de mensen hier. Ik zal altijd supporter blijven van deze mooie club.”

Vermoedelijk nog vandaag wordt officieel bekend dat Maurice Steijn, komend seizoen al eindverantwoordelijke in Spangen, het seizoen afmaakt. Op dit momenten worden de laatste plooien gladgestreken. Met nog vier duels te gaan verkeert de Rotterdamse club in acute degradatienood.