Nijland en PEC Zwolle na vijf jaar uit elkaar

Stef Nijland moet na vijf jaar op zoek naar een nieuwe club. De 29-jarige aanvaller is in het bezit van een aflopende verbintenis die door PEC Zwolle niet verlengd zal worden. Ook de contracten van Thanasis Karagounis en Sander van Looy worden formeel opgezegd. Met derde doelman Mike Hauptmeijer gaat de clubleiding nog in gesprek over een langere samenwerking.

Voor Nijland komt een eind aan een huwelijk die in 2013 begon toen PEC hem overnam van PSV. Zijn hoogtepunt beleefde hij in 2014, toen hij de Zwolse club met de winnende treffer de Johan Cruijff-schaal bezorgde tegen Ajax. Dat was het begin van zijn beste jaar in Zwolle. De aanvaller kroonde zich dat seizoen tot clubtopscorer met elf competitietreffers.

De afgelopen twee jaar wilde het fysiek en sportief niet vlotten met Nijland. De spits viel van de ene blessure in de andere. In twee seizoenen kwam hij, vooral als invaller, tot 29 optredens. Daarin was hij één keer trefzeker. Eerder dit seizoen nam Nijland het recordaantal invalbeurten in de eredivisie over van Regilio Simons. Als speler van Groningen, PSV, Willem II, NEC en PEC Zwolle loste hij in meer dan tien jaar 102 keer een teamgenoot af.

Karagounis

Naast Nijland neemt PEC ook afscheid van Youness Mokhtar en Mustafa Saymak. Van de clubtopscorers is al geruime tijd bekend dat zij hun aflopende contract niet wensen te verlengen om het hogerop of in het buitenland te proberen. De wegen van PEC en Thanasis Karagounis scheiden ook. Zijn start in Zwolle was in 2014 nog veelbelovend, maar de Griekse aanvaller liep twee zware knieblessures op en werd vorig jaar, ondanks een nieuwe verbintenis, teruggezet naar de beloften.

Sander van Looy overkwam dit seizoen min of meer hetzelfde. De verdediger, die momenteel herstelt van een schouderoperatie, tekende in oktober zijn eerste profcontract, maar kreeg een paar maanden later al te horen dat hij mocht uitzien naar een nieuwe club. Zijn aflopende verbintenis wordt dan ook niet verlengd. Ook het huurcontract van Queensy Menig (geleend van FC Nantes) is formeel opgezegd.