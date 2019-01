Nijland over transfers Groningen: ‘Moesten onze selectie versterken’

Helmond Sport neemt per direct afscheid van Furhgill Zeldenrust

15:28 Helmond Sport heeft woensdagmiddag per direct de samenwerking met aanvaller Furhgill Zeldenrust (29) beëindigd. De vleugelspits, die een weinig rooskleurig perspectief had voor de rest van het seizoen, had nog een doorlopend contract tot halverwege 2019. De aanvaller is vrij om te gaan en staan waar hij wil.