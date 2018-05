Nilis verlaat PSV voor functie van assistent bij VVV

,,Wij hadden Luc graag behouden, maar uit respect voor zijn verdiensten bieden we hem de ruimte om naar VVV te vertrekken'', zegt technisch manager Marcel Brands, die onlangs nog de optie in het contract van Nilis lichtte. De Belg zou daardoor ook volgend seizoen als spitsentrainer in Eindhoven werken, maar kiest voor een overstap naar VVV omdat hij zich daar volledig op het eerste elftal kan concentreren.



,,VVV heeft me een andere rol aangeboden en ik denk dat die me ook wel ligt'', aldus de Belg, die tussen 1994 en 2000 uitgroeide tot publiekslieveling in Eindhoven. Nilis gaat bij VVV in principe werken onder hoofdtrainer Maurice Steijn, maar van Steijn is bekend dat hij een stap hogerop wenst. De Venlose club wil meewerken aan een vertrek, mits er een afkoopsom komt voor het doorlopende contract van Steijn.