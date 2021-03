Noa Lang na valse start op EK: ‘Er is nog niks aan de hand’

Jong Oranje kon de hoge verwachtingen in het openingsduel op het EK niet waarmaken. Het teleurstellende gelijkspel tegen Jong Roemenië (1-1) baart Noa Lang geen zorgen. ,,We moeten nu niet doen of het klaar is.”

Perr Schuurs bezorgde Jong Oranje na een kwartier spelen nog wel de gewenste voorsprong. Die werd echter onmiddellijk en bijzonder fraai van het scorebord gekruld door Andrei Ciobanu. ,,Tot die goal was er niks aan de hand. Na die 1-1 raakten we in de war en waren we het kwijt. Dat zag je aan ons spel. Daarin maakten we slordige keuzes en speelden we te gehaast.”

Jong Oranje werd wel steeds dominanter maar niet verder dan een paar kopkansjes van Dani de Wit. Ook na rust wisten de talenten van bondscoach Erwin van de Looi de Roemeense muur nauwelijks te breken. Sterker nog, het tot de favorieten geschaarde Nederland mocht in de Bozsik Arena in Boedapest van geluk spreken dat Kjell Scherpen niet ondermaats presteerde, erkent Lang. ,,Aan het eind kreeg Roemenië nog een paar grote kans had. Kjell pakte die ballen goed, anders zouden we nog verliezen ook.”

Druk

De remise betekent desalniettemin een valse start voor Jong Oranje, dat in het volgende groepsduel bovendien de grootste rivaal (Jong Duitsland) voor de kiezen krijgt. De volle druk die nu op die clash komt is voor Lang geen reden om te panikeren. ,,Natuurlijk staat daar druk op maar er is niks aan de hand. We hebben gelijkgespeeld, maar we hebben ook nog twee wedstrijden. Na een 1-1 moeten we niet doen of het klaar is. Er is nog genoeg om voor te spelen. Wat ik al zei: er is nog niks aan de hand.”

En Lang als individu? De revelatie van de Belgische Jupiler Pro League kwam niet heel dicht in de buurt van de sterke vorm die hij bij Club Brugge de voorbije maanden toonde. De oud-Ajacied speelde het EK-duel ook niet uit. ,,Ik had kramp”, stelt Lang, die wel door de UEFA werd verkozen tot man van de wedstrijd. Zijn doel dit EK? ,,Natuurlijk wil je jezelf ook laten zien maar voor mij is het veel belangrijker wat we als team doen. We zijn hier om onze dromen waar te maken. Daarvoor moeten we flink aan de bak, blijkt wel weer.”