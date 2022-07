Nóg een tegenvaller voor Oranje Leeuwinnen op EK: Jackie Groenen test positief op corona

De Oranje Leeuwinnen zijn daags na de eerste wedstrijd op het EK tegen Zweden (1-1) opgeschrikt door een coronageval. Jackie Groenen is positief getest, laat de KNVB weten. De basisspeelster gaat daarom in isolatie. Pas wanneer ze klachtenvrij is, kan de middenvelder weer aansluiten bij de groep.