Noodlijdend Roda JC door KNVB bestraft met drie punten in mindering

Roda zou daarmee drie van de tot nu toe zes behaalde punten in de Keuken Kampioen Divisie verliezen en terugvallen naar de laatste plaats in de competitie. De club kan nog wel tegen de straf in beroep.



Het rommelt momenteel enorm bij Roda. De Mexicaanse investeerder Garcia de la Vega heeft nog geen geld in de club gestoken, waardoor er grote financiële problemen zijn. De la Vega werd afgelopen weekend nog door een groep boze supporters het stadion uitgeleid, omdat hij zijn beloftes niet zou zijn nagekomen.

De onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal stelde eind juni een onderzoek in naar Roda JC. Het controlerende college kwam tot de conclusie dat de club aan diverse licentieregels niet heeft voldaan. “Sancties kunnen daardoor niet uitblijven”, betoogt de KNVB.

KNVB treedt op als bemiddelaar

De KNVB laat weten de huidige situatie bij Roda JC zorgwekkend te vinden en gaat als bemiddelaar samen met de gemeente Kerkrade en de Keuken Kampioen Divisie in gesprek met de club.

,,We voelen ons betrokken bij een klassieke club in ons betaald voetbal, eentje met zijn wortels diep in de oostelijke mijnstreek”, zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de bond. ,,De KNVB staat klaar om waar mogelijk Roda JC te helpen. We mogen niet direct bij een club ingrijpen maar willen wel kijken wat we samen met de andere partijen kunnen doen om Roda JC terug in balans te brengen.”

De KNVB zit in de zaak-Roda JC naar eigen zeggen in een ‘ingewikkelde’ situatie. ,,Omdat hier drie losse elementen samenkomen”, zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal. ,,Allereerst is daar de rol van de licentiecommissie. Daarnaast organiseren wij als KNVB de competitie en zijn wij verantwoordelijk voor een ordelijk verloop. Als laatste zijn we nauw betrokken bij de leden van de KNVB, zo ook bij Roda JC. We zijn begaan met de club en de supporters.”