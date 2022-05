Noussair Mazraoui verruilt Ajax na kampioenschap voor Bayern München: ‘Echt een droom die uitkomt’

FC Twente gaat Europa in na emotionele avond met eerbetoon voor Jody Lukoki

FC Twente heeft zich verzekerd van Europees voetbal. De ploeg van trainer Ron Jans was in de eigen Grolsch Veste met 3-0 te sterk voor FC Groningen, terwijl concurrent AZ in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht een 2-0-voorsprong uit handen gaf (2-2). De gelijkmaker van de Utrechters viel in de blessuretijd.

