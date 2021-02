Obispo na half jaar blessureleed weer terug bij PSV

Samenvatting Feyenoord komt na dramati­sche start goed weg met gelijkspel in Enschede

21 februari Een puntje in Enschede. Dat was het antwoord na de pijnlijke uitschakeling midweeks in het bekertoernooi. De ploeg liet lange tijd zien nog altijd last te hebben van die bizarre slotfase in Friesland tegen Heerenveen. Een snelle 2-0 achterstand werd in de Grolsch Veste toch nog weggepoetst.