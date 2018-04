Ødegaard heeft laatste duel voor Heerenveen gespeeld

Tweede Divisie Kozakken Boys kan titel bijna vergeten na goal keeper De Treffers

2 april In de Tweede Divisie lijkt de beslissing in de titelstrijd dit Paasweekend gevallen. Achtervolger Kozakken Boys verspeelde net als zaterdag punten. Vanuit Katwijk zal een bosje bloemen naar Niels Kornelis gaan. De doelman van De Treffers kopte in de 95ste minuut de 1-1 binnen tegen Kozakken Boys.