Officieel | Arne Slot wordt de nieuwe trainer van Feyenoord: ‘Trots dat ik deze stap kan maken’

Contract voor 2 jaarHet nieuws was al even bekend, maar nu is het officieel. Arne Slot wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. De 42-jarige oefenmeester tekent in de Kuip een contract voor twee jaar met een optie op nog een seizoen, zo heeft de Rotterdamse club bekendgemaakt.

Slot wordt in de Kuip de opvolger van Dick Advocaat, die bezig is aan zijn laatste seizoen als clubtrainer. De oud-speler van FC Zwolle, NAC, Sparta en PEC Zwolle was bij AZ bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij begon in Alkmaar als assistent en werd vorig seizoen eindverantwoordelijke na het vertrek van John van den Brom naar FC Utrecht. Eerder was hij assistent bij SC Cambuur en jeugdtrainer bij PEC Zwolle.

Slot was zeer succesvol bij AZ, maar werd onlangs ontslagen toen bekend werd dat hij met Feyenoord in gesprek was. ,,Ik heb drieënhalf jaar met veel plezier gewerkt bij AZ en ben de club en de spelers dankbaar voor de ontwikkeling die ik als trainer heb doorgemaakt‘’, zegt Slot op de website van zijn nieuwe club. ,,Deze stap naar Feyenoord is een hele mooie vervolgstap in mijn carrière. Als een topclub als Feyenoord zich meldt, dan ben je niet alleen vereerd maar zeker ook trots dat je deze stap kan maken.’’

Technisch directeur Frank Arnesen is blij dat Slot, die door meerdere clubs werd begeerd, voor Feyenoord heeft gekozen. ,,Arne heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een succesvolle trainer met een herkenbare speelstijl, waarbij spelers zich uitstekend doorontwikkelen, wat voor Feyenoord natuurlijk heel belangrijk is,‘’ zegt de Deen. ,,Bovendien hebben we er groot vertrouwen in dat straks met hem de prestaties onder Dick Advocaats leiding een goed vervolg kunnen worden gegeven.’’

Presentatie na seizoen

Slot, die in elk geval John de Wolf als assistent zal hebben, wordt bij Feyenoord pas gepresenteerd na afloop van het huidige seizoen. ,,Want alle focus ligt nu en de komende uitdagende maanden uiteraard nog bij de huidige staf en selectie. Er is nog veel om voor te strijden‘’, aldus Arnesen. ,,Bovendien willen we hier allemaal met goede prestaties in zowel de competitie als de beker zorgen dat Dick zijn loopbaan, in elk geval als clubtrainer, op een heel mooie manier kan afsluiten.’’