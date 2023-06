Officieel: Clarence Seedorf benoemd tot lid raad van commissarissen KNVB

Seedorf kwam uit voor Ajax, Sampdoria, Real Madrid, AC Milan, Inter en Botafogo. Hij werd verschillende keren landskampioen en won viermaal de Champions League. De voetballer speelde 87 keer in het Nederlands elftal. In totaal heeft hij meer dan duizend wedstrijden op zijn naam staan. Na zijn carrière als voetballer was Seedorf hoofdcoach van AC Milan, Deportivo La Coruña en het nationale team van Kameroen.