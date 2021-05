Officieel: UEFA staat bij EK selecties van 26 spelers toe

Voor elk EK-duel zullen echter per land maar 23 spelers op het wedstrijdformulier mogen staan. Daarmee blijft de UEFA binnen de bestaande reglementen.

De belangrijkste reden voor de UEFA om de EK-selecties uit te bereiden is de huidige coronacrisis. Met een grotere spelersgroep kunnen landen een eventuele uitbraak van het virus binnen de ploeg beter opvangen. Dat geldt tevens voor de eventuele maatregelen op quarantainegebied voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een positief getest persoon.

Overvolle speelkalender

Het verzoek tot uitbreiding van 23 naar 26 spelers kwam eerder al van verschillende spelers en coaches, ook vanwege de overvolle speelkalender. Onder anderen de bondscoaches Roberto Martínez van België en Joachim Löw van Duitsland spraken eind maart al de wens uit twee of drie spelers extra te mogen selecteren.

Het EK voetbal begint op 11 juni en duurt tot en met 11 juli. Tien dagen voor de start moeten de definitieve selecties bij de UEFA binnen zijn. Als een geselecteerde speler na 1 juni geblesseerd raakt, kan een land nog tot aan de eerste groepswedstrijd een vervanger oproepen. Daaraan is geen maximum verbonden.

Ook spelers die positief zijn getest op het coronavirus en spelers die in quarantaine moeten gaan vanwege contacten met besmette personen mogen in de aanloop naar de eerste EK-groepswedstrijd worden vervangen. Spelers die van de EK-lijst zijn verwijderd, kunnen daarna niet meer terugkeren in het toernooi.