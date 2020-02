Oguzhan Özyakup: Ik ben een emotionele jongen

,,Ik ben een emotionele jongen en heb een zware periode achter de rug bij Besiktas. Voor mij was dit mijn eerste wedstrijd in de eredivisie en ik had na lange tijd weer gezonde spanning. Dat alles zo uitpakte, was echt een opluchting. Ik weet nog perfect hoe het ging en het voelde heerlijk.”



Özyakup is na zijn eerste week in Rotterdam heel positief over zijn nieuwe leef- en werkomgeving. ,,Dit is een heel warm team, waar je als nieuwe jongen makkelijk in komt. Daar dragen de goede resultaten van de afgelopen tijd natuurlijk ook aan bij.”