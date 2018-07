Oliseh heeft geen recht op 100.000 euro voor promotie Fortuna

In zijn juridische strijd met de Limburgse club werd hij eerder al door het KNVB-college in het ongelijk gesteld in een zaak waarin hij terugkeer in zijn functie als coach eiste.



Oliseh, die de kosten van de tweede procedure bij de KNVB moet betalen, werd half februari op non-actief gesteld bij Fortuna Sittard. Volgens de Limburgse clubleiding had hij zich schuldig gemaakt aan ,,herhaaldelijk verwijtbaar handelen jegens meerdere mensen in de organisatie''. Fortuna sprak van een onwerkbare situatie, een conclusie die de arbitragecommissie later onderschreef.



,,Met het vonnis in deze tweede zaak kan nu definitief een streep gezet worden onder deze vervelende en langslepende affaire'', aldus Fortuna Sittard. ,,De sfeer in de spelersgroep is inmiddels zoals deze behoort te zijn en de club kijkt dan ook met veel vertrouwen uit naar het komende seizoen in de eredivisie.''