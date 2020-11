Ómarsson slaat weer toe met hattrick voor Excelsior tegen TOP

Al twee jaar geen interland Tonny Vilhena verlaat trainings­kamp Oranje na positieve coronatest

20:36 Tonny Vilhena heeft het trainingskamp van Oranje verlaten na een positieve coronatest. Direct na de uitslag van de test is Vilhena naar huis gegaan. De 25-jarige middenvelder van FK Krasnodar is klachtenvrij en gaat nu, volgens de RIVM-richtlijnen, in quarantaine.