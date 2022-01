Onana doet wat Ajax vermoedde: doelman doorstaat keuring en gaat voor vijf jaar tekenen bij Inter

Daarmee doet de 25-jarige Onana wat ze bij Ajax al maanden vermoedden. Technisch directeur Marc Overmars heeft dit seizoen geen pogingen meer ondernomen om zijn contract open te breken en een transfersom aan de sluitpost over te houden, ook omdat hij al langer signalen had dat Onana mondeling al rond was met de Italiaanse kampioen over een transfervrije overstap in 2022.

In het doel van Internazionale wordt Onana de opvolger van Samir Handanovic. De huidige eerste doelman is 37 jaar en bovendien in het bezit van een aflopend contract. De keuring en krabbel van Onana zijn dan ook geen verrassing meer, aangezien zijn nieuwe werkgever de voorbije maanden ook meermaals liet doorschemeren een zeer interessante optie te vinden.

De vraag was vooral wanneer Onana zijn toekomst aan Internazionale zou verbinden. Spelers met een contract dat in de zomer afloopt, hebben formeel pas in het nieuwe jaar toestemming om met andere clubs te spreken en tot een akkoord te komen. Nu dat mag, pakt Internazionale ook meteen door en wordt de mondelinge overeenkomst omgezet in een contract voor vier jaar met een optie voor een extra seizoen of een vijfjarige verbintenis.

Soap

Daarmee komt ook een eind aan een soap van bijna een jaar. Die begon in februari, toen duidelijk werd dat Onana begin vorig seizoen positief had getest op het verboden middel furosemide. De goalie sprak van een ongeluk. Ajax schaarde zich achter Onana, door samen de gang naar de CAS te maken (daar werd zijn schorsing uiteindelijk teruggebracht van een jaar naar negen maanden) en door in te zetten op een nieuw contract, om zo ook zijn transferwaarde enigszins overeind te kunnen houden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat voorstel werd door Onana afgewezen. De Afrikaanse sluitpost voelde er ook weinig voor om in de zomer al te verkassen. Daardoor liep Ajax ook een kleine transfersom mis voor de doelman uit Kameroen. Toen hij in september weer mocht trainen, werd Onana bij de beloften van Ajax geposteerd. Een hereniging met zijn ploeggenoten in de eerste selectie vond alsnog plaats toen het eind van zijn schorsing naderde en tussendoor duidelijk was geworden dat eerste doelman Maarten Stekelenburg dit seizoen niet meer zou keepen.

Onana maakte zijn rentree onder de lat tegen Besiktas en keepte vorige maand ook in het bekerduel met Barendrecht. De doelman, die door Ajax in 2015 voor een paar ton werd overgenomen van FC Barcelona en in Amsterdam uitgroeide tot wereldkeeper, ontbreekt deze week tijdens het trainingskamp van zijn huidige club in Portugal. Onana vliegt na het afronden van zijn transfer van Italië naar Kameroen, om deze maand met zijn vaderland (tevens gastland) een gooi te doen naar de Afrika Cup.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's:

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.