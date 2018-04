Onana en Vilhena imponeren; ook Roda-duo blinkt uit

RapportcijfersElke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin Roda JC goede zaken deed in de strijd tegen directe degradatie leverden de Limburgers twee uitblinkers: Simon Gustafson en Dani Schahin. Zij kregen beiden een 8 voor hun optreden tegen Vitesse (0-3). Dat cijfer was er ook voor PSV’er Daniel Schwaab, kersvers Oranje-international en AZ-spits Wout Weghorst, Ajax-doelman Andre Onana en Feyenoorder Tonny Vilhena.

Vitesse legde een dramatisch optreden op de mat tegen Roda JC. De rapportcijfers waren dan ook niet mild voor verdedigers Vyacheslav Karavaev en Lassana Faye en aanvaller Luc Castaignos. Zij kregen een 3.

Vitesse – Roda JC 0-3

Vitesse: Houwen 6; Karavaev 3, Kashia 4 (70. Buitink -), Miazga 4, Faye 3; Serero 4 (46. Bruns 4), Mount 4, Foor 5; Beerens 4, Castaignos 3 (56. Matavz 4), Linssen 4.

Roda JC: Jurjus 6; Kum 6,5, Banggaard 6,5, Auassar 7, Vansteenkiste 6,5; Ndenge 7, Gustafson 8 (90. Rutjes -), Gnjatic 7; Rosheuvel 7,5, Schahin 8 (90. Vancamp -), Avdijaj 7,5 (85. Engels -).

Arbiter: Higler 7

Man of the Match: Simon Gustafson creëerde de meeste kansen bij Roda JC: 5. De laatste speler die meer kansen creëerde (8) voor de Limburgers was Mark-Jan Fledderus in maart 2014 tegen RKC Waalwijk. Gustafson had met zijn dreiging een belangrijk aandeel in de eerste zege van Roda bij Vitesse sinds acht jaar. Toen won Roda met 2-5 in Gelredome.

PEC Zwolle – Sparta Rotterdam 2-0

PEC Zwolle: Boer 6; Ehizibue 6, Marcellis 6,5, Van den Berg 7,5, Van Polen 6; Dekker 7, Thomas 6,5, Mokhtar 6,5 (90. Benschop -); Namli 6, Parzyszek 6 (87. Israelsson -), Menig 5 (68. Ondaan -).

Sparta Rotterdam: Huth 4; Holst 4, Fischer 5, Chabot 6, Nelom 4; Dougall 4 (68.Spierings -), Muhren 5, Sanusi 4; Verhaar 5 (79. Brogno -), Kramer 5, Ahannach 4,5 (68. Friday -).

Arbiter: Nijhuis 5

Man of the Match: Zestien jaar is hij pas en je dan zo staande houden in de eredivisie: Sepp van den Berg. Tegen Sparta Rotterdam blonk de verdediger uit en hield hij de nul met PEC Zwolle, dat eindelijk weer eens wist te winnen.

PSV – NAC Breda 5-1

PSV: Zoet 7; Arias 6,5 (87. Rigo -), Schwaab 8, Isimat 5, Brenet 5,5; Van Ginkel 7 (88. Rosario -), Hendrix 6,5, Ramselaar 6,5; Lozano 5, De Jong 7, Bergwijn 7 (82. Pereiro -).

NAC Breda: Bertrams 5.5; Horsfield 5, Mets 5, Marí 5, Angeliño 5.5; García 5, Verschueren 5, Vloet 5, El Allouchi 5.5; Umar 6, Ambrose 5.5

Arbiter: Van Boekel 6

Man of the Match: Na een moeizame start presteert Daniel Schwaab degelijk bij PSV. Met zijn 29 jaar is hij de leider in de defensie. Ook tegen NAC Breda kwam dat weer tot uiting. Een effectieve sliding op Sadiq Umar sprong in het oog.

ADO Den Haag – AZ 0-3

ADO Den Haag: Zwinkels 6; Ebuehi 5,5 (50. Hooi 5,5), N. Kuipers 5,5, Kanon 5,5, Meijers 5; Immers 6, El Khayati 5, Bakker 5,5; Goppel 7, Johnsen 5,5, Falkenburg 5 (67. Lorenzen -)

AZ: Bizot 7,5; Svensson 7, Hatzidiakos 7, Vlaar 7, Wijndal 6,5; Midtsjø 6,5 (76. Seuntjens -), Til 7, Koopmeiners 7; Jahanbakhsh 7,5 (65. Van Overeem -), Weghorst 8, Idrissi 7 (88. Bel Hassani -).

Arbiter: Kuipers 6,5

Man of the Match: Debuteren in Oranje en terug bij je club weer belangrijk zijn met een doelpunt. AZ-aanvoerder Wout Weghorst loopt momenteel met zijn hoofd in de wolken. En terecht. De spits scoorde tegen ADO al zijn dertiende treffer van dit seizoen.

Willem II – FC Utrecht 3-2

Willem II: Wellenreuther 7,5; Lewis 7, Lachman 6, Peters 6, Tsimikas 7,5; Chirivella 7, Rienstra 7,5, Lieftink 6,5 (77. Croux -); Haye (87. Ogbeche -), Sol 7 (81. Van der Linden -); El Hankouri 6.

FC Utrecht: Jensen 7; Klaiber 5,5, Leeuwin 6, Janssen 6, Van der Maarel 6; Klich 6, Strieder 5,5 (60. Dessers 5,5), Van de Streek 6,5, Emanuelson 7; Kerk 6,5, Labyad 5.

Arbiter: Kamphuis 7,5

Man of the Match: In het Koning Willem II Stadion waren alleen maar mooie doelpunten te bewonderen. Ook die van Willem II-linksback Konstantinos Tsimikas mocht er wezen. De Griek scoorde op prachtige wijze de 2-2 door een succesvolle halve omhaal.

VVV-Venlo – FC Twente 0-0

VVV-Venlo: Unnerstall 7, Rutten 6.5, Promes 6, Janssen 6, Post 6, Van Crooij 6, Leemans 6, Thy 5.5, Roseler 6, Castelen 5.5 (81. Van Bruggen -), Hunte 6.

FC Twente: Drommel 6.5, Van der Lely 6, Thesker 6.5, Bijen 6, Cuevas 6, Holla 6, Maher 6, F.Jensen 5 (81. Van der Heyden -), Tighadouini 6, Boere 5.5, Slagveer 6 (87. George -).

Arbiter: Lindhout 6

Man of the Match: Het was zeker niet de eerste keer dit seizoen dat Lars Unnerstall werd verkozen tot de beste man bij VVV. Ook tegen FC Twente excelleerde de Duitse doelman. Dankzij Unnerstall bleef de knap presterende ploeg van Maurice Steijn op de been tegen de hekkensluiter.

FC Groningen – Ajax 1-2

FC Groningen: Padt 6,5; Zeefuik 7 (90. Larsen -), Te Wierik 7, Memisevic 6, Warmerdam 6,5; Doan 7,5, Bacuna 6,5, Van de Looi 7, Hrustic 6 (88. Drost); Van Weert 6,5, Mahi 5,5.

Ajax: Onana 8; Kristensen 5 (79. Eiting -), Veltman 4, De Ligt 5,5, Tagliafico 5; Ziyech 6, Schöne 4,5 (57. De Jong 5), Van de Beek 6; Neres 5 (90. Wöber -), Huntelaar 5, Kluivert 5,5.

Arbiter: Blom 6

Man of the Match: Met Jasper Cillessen had Ajax eerder nog een doelman die geen strafschop kon stoppen, maar Andre Onana bewijst het tegendeel. Hij stopte er al drie van de zes die hij tegen kreeg. Zo ook tegen FC Groningen, waar Mimoun Mahi Onana niet wist te verschalken. Een belangrijke redding, want het voorkwam verdere schade voor Ajax na de eerdere openingstreffer van Tom van Weert.

Heracles Almelo – sc Heerenveen 1-2

Heracles Almelo: Castro 6; Breukers 5,5, Droste 5,5, Pröpper 5, Baas 5 (46. Duarte 5); Van Ooijen 5, Jakubiak 5,5 (46. Gladon 5,5), Monteiro 6,5; Kuwas 5, Vermeij 5 (77. Darri -), Peterson 5,5.

sc Heerenveen: Hansen 6,5; Dumfries 7, Høegh 6, Pierie 6 (68. Bulthuis -), Woudenberg 6, Schaars 6, Kobayashi 6, Thorsby 6,5, Ødegaard 5,5 (60. Vlap 6), Ghoochannejhad 6,5 (82. Veerman -), Zeneli 7.

Arbiter: Janssen 7

Man of the Match: ‘Nee, die bal is van mij’, dacht Arber Zeneli toen sc Heerenveen een strafschop kreeg in Almelo. De Kosovaar stuurde Reza Ghoochannejhad weg en schoot even later de 0-2 raak. Zeneli leverde ook al de assist bij de 0-1 van Morten Thorsby en was zo voor de tweede keer dit seizoen betrokken bij twee doelpunten in een wedstrijd.

Feyenoord – Excelsior 5-0

Feyenoord: Jones 6,5; Diks 6,5, Van Beek 6,5, Van der Heijden 6,5, Haps 6,5; El Ahmadi 7,5, Toornstra 6,5, Vilhena 8 (63. Amrabat -); Berghuis 7 (75. Basacikoglu -), Vente 6, Boëtius 6,5 (66. Larsson -).

Excelsior: Zwarthoed 6,5; Karami 5, Mattheij 4,5, Faes 4,5 (56. De Wijs 5) Massop 4,5; Faik 4,5, Koolwijk 4,5 (81. Vermeulen -), Bruins 4,5; García 5 (56. Fortes 5,5), Van Duinen 5, Elbers 5.

Arbiter: Gözübüyük 7

Man of the Match: Eerder werd nog wel eens over Tonny Vilhena gezegd dat hij te weinig scoorde. De Oranje-international, die afgelopen week nog overtuigde tegen Portugal, bewijst dit seizoen het tegendeel. Met de 3-0 tegen stadsgenoot Excelsior maakte Vilhena al zijn tiende doelpunt van dit seizoen. Geen slechte cijfers voor een middenvelder.