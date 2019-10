Onana kon in de zomer naar twee Europese giganten: ‘Niet het moment’

De Graafschap verslaat NAC in heerlijke kraker

21 oktober Door een zege van 2-1 in Breda op NAC is De Graafschap over de Brabanders heen gesprongen in de Keuken Kampioen Divisie. Beide clubs hebben 23 punten uit elf duels. Het duel in het Rat Verlegh Stadion was van begin tot eind adembenemend. De thuisploeg spelde één helft met tien man na een rode kaart voor de Belg Arno Verschueren.