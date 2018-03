Onana opgeroepen voor Kameroen

Lodeweges rechterhand van Koeman bij Oranje

12:00 Dwight Lodeweges, de assistent-trainer van PEC Zwolle, is de nieuwe assistent-trainer van het Nederlands elftal. De KNVB huurt Lodeweges voor de komende periodes van PEC. Per 1 juli is de Voorthuizenaar definitief de rechterhand van Ronald Koeman, de bondscoach van Oranje.