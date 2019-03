Onbegrijpelijk dat Martin van Geel hier zin in heeft

Eén-komma-twee-miljoen euro voor St. Juste. Dat meende ik te lezen. (Leesbril zoek.) Omdat ik De Tafel van Kees met Martin van Geel niet live had gezien, las ik op een voetbalwebsite wat Van Geel daar allemaal had gezegd, onder andere over die St. Juste. Het bleek (leesbril gevonden) om 12 miljoen te gaan. De technisch ­directeur van Feyenoord had gezegd dat er een bod van 12 miljoen euro was uitgebracht op St. Juste.



Martin van Geel is geen Ricky Gervais die je snel aan het lachen maakt, maar nu was het hem gelukt. Hahaha, 12 miljoen euro voor St. Juste. Dat is hetzelfde als 90 miljoen voor PSV’er Hendrix en 430 miljoen voor een blik knakworstjes.