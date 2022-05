Onderzoek na wangedrag Marc Overmars bevestigt: werkklimaat binnen Ajax moet beter

Volgens Ajax heeft geen enkele vrouw een klacht ingediend. ,,Maar ze melden het wel, want het is duidelijk dat ze er last van hebben. Alle meldsters geven aan dat zij het moeilijk vinden ongewenst gedrag bij vertrouwenspersonen of binnen de organisatie aan de orde te stellen, omdat zij bang zijn voor repercussies.”

,,Ik wil de vrouwen die al met initiatieven bij elkaar zijn gekomen een groot compliment geven", laat Ajax-directeur Edwin van der Sar op de site van de club weten. ,,Het is goed om vanuit de praktijk met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. We maken ook graag gebruik van hun input bij het plan van aanpak en in de begeleidingscommissie. Vertrouwen in elkaar is een sleutelbegrip bij het ontwikkelen van een veiliger cultuur en organisatie. Ik maak me hier persoonlijk hard voor. Medewerkers moeten absoluut de veiligheid voelen om zich uit te spreken en hun mening te geven in de dagelijkse praktijk. Dat moet het effect zijn van de beoogde cultuurverandering. Daar gaan we samen keihard aan werken en daar laten we ons ook op aanspreken.”