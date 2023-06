Onderzoek: racisme in amateurvoetbal nog altijd groot taboe

Racisme en discriminatie zijn in het amateurvoetbal nog altijd een groot taboe. Dat concludeert antidiscriminatiebureau Radar na langdurig onderzoek bij amateurclubs in Midden- en West-Brabant en Rotterdam. Veel clubs weigerden aan de ‘veldverkenning’ mee te werken, stelt Radar.

Bij de clubs waar de deuren wél werden opengezet, en dat waren er slechts acht, bleek het aantal voorbeelden van discriminatie en racisme legio, onthulde Radar bij de presentatie van het onderzoek in het RBC-stadion in Roosendaal.

‘Spelers die beledigende opmerkingen krijgen over hun huidskleur of etniciteit, verenigingen die aspirant-leden met een migratieachtergrond weigeren, het meten met twee maten door scheidsrechters, het vaker controleren van teams met spelers van kleur, het schelden met het woord homo en vrouwenvoetbal dat nog altijd als ondergeschoven kindje wordt gezien', somt het antidiscriminatiebureau op.

Maar de meeste clubs in de onderzochte regio’s bleken dus geen trek te hebben in een onderzoek naar racisme en discriminatie op en rond hun voetbalvelden. Regelmatig werd tijdgebrek als reden aangevoerd om niet mee te doen, zegt Jochen Dekker van Radar. Maar Dekker kreeg ook andere reacties: ,,‘Het speelt hier niet’ of ‘we willen niet woke zijn’. Vaak nam ik contact op, beloofden ze terug te bellen, maar hoorde ik vervolgens niets. Als ik dan nog eens belde, namen ze gewoon niet meer op.”

Tijdgebrek is voor amateurvoetbalbestuurders overigens een reëel probleem, zegt Ineke Kalkman van Rotterdam Sportsupport, dat meehielp aan het onderzoek. ,,Er is zoveel regelgeving, en veel clubs zijn nog aan het bijkomen van de moeilijke coronaperiode. Dus het is niet altijd onwil.”

Grensrechter tot huilens toe uitgescholden

Murad Tezemir kreeg dit voorjaar als grensrechter van het eerste elftal van Real Lunet uit Vught zelf te maken met racisme. ‘Kutzwarte! Rot toch op naar je eigen land, met je familie erbij. Kankermarokkaan!’, riepen supporters van thuisclub v.v. Rijen naar hem, tot Tezemir langs de lijn in huilen uitbarstte. Twee maanden later denkt hij nog regelmatig aan het incident. ,,Ja, zoiets vergeet je natuurlijk niet zomaar. Ik kreeg pas een uitnodiging om te komen fluiten bij een jeugdtoernooitje in Rijen. Maar dat heb ik geweigerd. Ik wil daar niet meer komen.”

Volledig scherm Grensrechter Murad Tezemir. © Pix4Profs/Thomas Segers

Wat Tezemir frustreert: ,,De KNVB startte een onderzoek, maar omdat ze niet kunnen bewijzen wie de daders zijn, is dat alweer stopgezet zonder resultaat. Er zou veel meer moeten gebeuren. De club waar racisme plaatsvindt schorsen, ik noem maar iets.”

Meteen het terrein verlaten

Als het aan antidiscriminatiebureau Radar ligt, wordt bij amateurvoetbalclubs een lik-op-stukbeleid ingevoerd. ,,Dat iemand die een discriminerende opmerking maakt op of langs het veld meteen het terrein moet verlaten’’, zegt Dekker. Ik weet dat dat heftig klinkt. Maar het is wel een duidelijke lijn en een helder signaal: het moet gewoon klaar zijn met racisme op het voetbalveld. Dat willen we toch allemaal?’’

Bij v.v. Rijen, waar scheidsrechter Tezemir op zo'n vreselijke manier werd uitgescholden, zijn de richtlijnen niet zo strikt als Radar bepleit. ,,Maar na het incident hebben we wel duidelijk ingegrepen", zegt bestuurslid Rob Krekelberg. ,,We hebben alle leden een mail verstuurd dat we dit gedrag niet tolereren. En langs de lijn hebben we een aantal notoire roepers individueel aangesproken. We hebben ze verteld dat aanmoedigen prima is, maar dat we geen opruiend gedrag meer willen zien. Want je merkt dat mensen elkaar daarin kunnen aansteken, en we hebben gezien waar dat toe kan leiden, al hebben we nog steeds geen idee wie de grensrechter zo heeft uitgescholden.”

‘Je moet het benoemen’

Jacco van Sterkenburg is bijzonder hoogleraar voetbal en racisme aan de Erasmus Universiteit. Hij is blij dat Radar het racisme in het amateurvoetbal probeert aan te kaarten. ,,Want door alleen maar te roepen dat voetbal verbindend is, en dat het bij uitstek de plek is waar mensen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, daarmee kom je er niet. Er ís racisme in het voetbal, en dat moet je benoemen. Anders verandert er helemaal niets.”

Wat volgens Van Sterkenburg een probleem is: de voetbalwereld wordt op bijna elk niveau voornamelijk bestuurd door witte mannen. ,,Op het veld is de diversiteit er wél. En voetbalbond KNVB doet zijn best door bewust mensen met een diverse achtergrond te benoemen op belangrijke functies. Maar op heel veel plekken in het voetbal gebeurt dat niet. Daardoor is er een enorme blinde vlek voor racisme. Als je als bestuurslid of als coach van een jeugdteam zelf niet doorhebt dat er sprake is van discriminatie, dan wordt het ook moeilijk om het aan te pakken.”