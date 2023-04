Onrustig begin voetbalweekend: jongeren belaagd, politie bekogeld, twee aanhoudingen en 27 bekeuringen

updateTwee dagen na het geruchtmakende aanstekerincident bij Feyenoord-Ajax is het opnieuw misgegaan bij wedstrijden in het betaald voetbal. Na de wedstrijd tegen FC Utrecht was het vrijdagavond onrustig rondom stadions van FC Groningen en FC Eindhoven. Bij die laatste club werden zelfs jongeren belaagd die op een veldje stonden te voetballen.

Het incident gebeurde nadat PEC Zwolle met 4-2 had verloren. Zo’n veertig uitsupporters konden zochten daarna de confrontatie met de politie. Agenten werden bekogeld met straatmeubilair, stenen en volle blikjes bier. Vervolgens renden ze naar een pleintje waar een aantal jongeren aan het voetballen waren. Ook hierbij vielen klappen. Eén jongere raakte daarbij gewond aan zijn gezicht. Een supporter is door een politiehond in zijn been gebeten, maar hij werd ontzet door zijn maten.

Niet alleen in Eindhoven ging het mis. In Groningen werden tientallen mensen staande gehouden, meldt de politie. Ze liepen op de openbare weg en werden ervan verdacht de confrontatie te willen zoeken met de aanhang van FC Groningen.

Op het moment dat de politie de groep benaderde, vluchtten meerdere personen verschillende kanten op. Uiteindelijk konden 27 mensen staande gehouden worden en werden zij bekeurd voor het lopen op een autoweg. Agenten die de groep bekeurden werden door andere mensen uit de groep van zestig vervolgens bekogeld met bierflessen. Er ontstond ook een brandje door een fakkel die in een rietkraag terechtkwam.

De bussen van de uitsupporters hebben via een andere route Groningen verlaten. De politie heeft een confrontatie tussen beide supportersgroepen daarmee voorkomen. FC Groningen verloor vrijdagavond opnieuw (1-2) en lijkt hard op weg naar degradatie naar het tweede niveau, de Keuken Kampioen Divisie. Later die avond werden twee personen aangehouden. Een 21-jarige man uit Delfzijl werd aangehouden vanwege het drugsbezit en een 45-jarige man uit Groningen overtrad het omgevingsverbod dat hem was opgelegd.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de supporters van Groningen een negatieve hoofdrol opeisen. Vanuit de harde kern van de club werden agenten bedreigd, ook in hun privéleven. Dat leidde ertoe dat de supporters van ‘de FC’ door de politie in Noord-Nederland niet meer begeleid werd naar uitwedstrijden. Een paar weken later ging het in het stadion van FC Groningen mis, toen een jonge supporter speler Jetro WIllems op zijn hoofd mepte.

Tekst gaat verder onder de tweet

Ook in de Keuken Kampioen Divisie ging het gisteren mis. Helmond Sport-MVV werd tijdelijk gestaakt nadat er vanuit het uitvak vuurwerk op het veld gegooid werd. Daarmee werd een nieuwe door voetbalbond KNVB ingestelde regel meteen van kracht: voortaan worden wedstrijden meteen stilgelegd als er voorwerpen op het veld gegooid worden.

Zonder publiek

De discussie over het gedrag van supporters is de laatste weken in alle hevigheid opgelaaid. Al voor de incidenten in de Kuip, afgelopen weekend, waar ook kwetsende spreekkoren te horen waren, trok de politievakbond aan de bel. Op deze site stelde Jan Struijs van de NPB toen dat een verbod op uitpubliek wat hem betreft aan de orde was als het nog vaker misging bij de stadions.

Na de gebeurtenissen rond Feyenoord-Ajax, die Ajacied Davy Klaassen een bloedend hoofd opleverden, stelde justitieminister Dilan Yesilfgöz dat ook thuispubliek wel eens geweerd kan gaan worden als de problemen niet snel de kop in gedrukt worden.