Ontevreden supporters in gesprek met delegatie FC Utrecht

22:01 De spanning is volledig terug in de top van de eredivisie. Ajax en AZ delen de koppositie met 53 punten, Feyenoord staat derde met 47 punten en PSV vierde met 46 punten. Wie wordt volgens jou kampioen dit seizoen? Stem nu in onze poll.