Ontevreden Troupée: Ik wil niet nog een jaar als dit

Uitgerekend in die topwedstrijd tegen Ajax stond hij wel in de basis. Toen stond Klaiber – net als tegen Feyenoord – rechtshalf. Ook tegen de Rotterdammers viel Troupée al na een dik halfuur in en deed hij het niet onverdienstelijk met Klaiber voor zich. ,,Toen deed ik het goed en stonden we goed. Het is jammer dat je er dan alsnog weer naast wordt gezet. Nu zat ik er weer dicht tegenaan en hoorde ik van de trainer dat ik goed bezig was en zou gaan spelen. Tegen ADO Den Haag viel ik al in met een assist, ik was op goed op weg om mezelf weer in de basis te spelen.”



Troupée mist wel wat ritme, vindt hijzelf. Waar hij normaal 90 minuten de complete flank wil bestrijken, merkte hij nu dat het in de slotfase van de wedstrijd meer moeite kost om ‘eroverheen te klappen’. ,,Op dit niveau voel je het wel in je benen als je wat minder minuten maakt. Daarom is het belangrijk dat ik mijn ritme weer terugkrijg en zo in de laatste vijf, tien minuten nog belangrijk kan zijn.”



En dus zit er voor volgend seizoen maar één ding op: voetballen. Heel veel voetballen. ,,Ik moet volgend jaar gaan spelen. Honderd procent”, zegt Troupée stellig. ,,We gaan kijken waar het op uitkomt.”