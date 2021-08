Ontketende spits helpt MVV aan zege, Seuntjens onderuit bij pikante terugkeer

Den Bosch was met twee overwinningen sterk aan het seizoen begonnen, maar vanavond bleek Jong Ajax een maatje te groot. Roy Kuijpers bracht de thuisploeg nog wel in de eerste minuut op voorsprong, maar daarna trokken de Amsterdammers aan het langste eind via twee goals van Max de Waal en eentje van Naci Ünüvar. De tweede goal van Kuijpers in blessuretijd bleek voor de statistieken. Met De Graafschap - NAC Breda stond misschien wel het interessantste affiche van deze speelronde op het programma. Beide ploegen streden vorig seizoen lang mee om promotie en kenden alle twee een wisselende seizoensstart. Bovendien stond bij de bezoekers Ralf Seuntjens in de basis, die de afgelopen twee seizoenen bij De Graafschap speelde en een pikante terugkeer in Doetinchem beleefde. Seuntjes, die had beloofd gewoon te juichen als hij zou scoren, kon echter niet voorkomen dat NAC met 2-0 verloor bij zijn oude ploeg. Joey Konings en Devin Haen verzorgden de Doetinchemse treffers. De Graafschap staat nu zesde. NAC kent een tegenvallend begin van het seizoen en staat vijftiende met twee punten uit drie wedstrijden.

Hattrick Ntelo, kapotte lichtmast bij ADO

Mitchy Ntelo was de grote uitblinker bij de 3-2 zege van MVV op Helmond Sport. De 20-jarige Belg tekende voor een hattrick. Jelle Goselink scoorde tweemaal namens de bezoekers. Excelsior speelde thuis met 1-1 gelijk tegen FC Volendam. Thijs Dallinga zette de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong en in de blessuretijd van de eerste helft later bracht Robert Mühren de eindstand in op het bord.



Het spektakelstuk tussen Telstar en Roda JC leek lang op een gelijkspel af te stevenen, na goals van Cas Dijkstra, Rashaan Fernandes en Glynor Plet (Telstar) en Niek Vossebelt, Stefano Marzo en Xian Emmers (Roda). Fabian Serrarens tekende diep in blessuretijd echter voor de 3-4. FC Dordrecht bleef tegen Jong FC Utrecht op 2-2 steken. Stijn Meijer en Seydine N’Diaye scoorden namens de thuisploeg, Nick Venema verzorgde de Utrechtse treffers.



Het duel tussen ADO Den Haag en FC Emmen in de Keuken Kampioen Divisie is met een vertraging van een half uur begonnen. De wedstrijd in het Cars Jeans Stadion in Den Haag kon niet van start gaan om 20.00 uur omdat er problemen waren met de stadionverlichting.