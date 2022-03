Onzorgvuldig Vitesse laat tiental AS Roma ontsnappen in Gelredome

Vitesse moet vrezen voor uitschakeling in de achtste finales van de Conference League. De Arnhemse club verloor de eerste wedstrijd thuis tegen AS Roma met 0-1. De ploeg van trainer Thomas Letsch miste in de eerste helft een paar grote kansen.

Door Jeroen Bijma



Met Dominik Oroz en Adrian Grbic in de basis en Riechedly Bazoer en Nikolai Baden Frederiksen op de bank begon Vitesse goed aan de wedstrijd. De thuisclub kreeg in het eerste half uur zeker drie grote kansen en bovendien werd een doelpunt van Grbic afgekeurd wegens buitenspel.

Vooral Loïs Openda mocht het zichzelf aanrekenen dat Vitesse niet één van die kansen benutte. De spits miste na een zwakke uittrap van doelman Rui Patricio voor open doel en kon een voorzet van Macimilian Wittek van dichtbij niet verzilveren. Ook Toni Domgjoni kreeg de bal met een sliding niet langs Patricio.

Kruising

AS Roma, dat met een aantal reserves speelde, stelde er lange tijd helemaal niets tegenover. Tammy Abraham zorgde pas in de 42ste minuut voor het eerste echte gevaar met een schot uit een hoekschop dat net naast verdween. AS Roma kwam op slag van rust alsnog op voorsprong. Sergio Oliveira knalde de bal uit eveneens een hoekschop in de kruising.

AS Roma-trainer José Mourinho, die woensdag volop klaagde over het slechte veld in Gelredome, voerde halverwege liefst drie wissels door - onder anderen Rick Karsdorp viel in - en dat zorgde ervoor dat er meer rust kwam in het spel van de bezoekers. Vitesse had moeite om kansen te creëren.

Volledig scherm © ANP

Een schot van Danilho Doekhi recht op Patricio uit een hoekschop was het enige gevaar van Vitesse. AS Roma had een minuut later de 0-2 moeten maken. Abraham mocht na een mispeer van Jacob Rasmussen alleen af op keeper Jeroen Houwen, maar de Deen behoedde Vitesse voor een grotere achterstand. Gianluca Mancini kopte in vrijstaande positie over.

Rood

AS Roma moest ruim tien minuten voor tijd met een man minder verder. Oliveira kreeg zijn tweede gele kaart en dus rood. Vitesse drong in de slotfase aan en kreeg nog één grote kans op de gelijkmaker. Grbic kopte een voorzet van invaller Bazoer recht op Patricio, waardoor het bij 0-1 bleef.

Desondanks mag Vitesse nog hopen op een vervolg in de Conference League. De club kan volgende week in de return in Rome niet beschikken over Oroz. De verdediger stond op scherp en kreeg een gele kaart.

Volledig scherm Onderonsje tussen Riechedly Bazoer en Rick Karsdorp. © Pro Shots / Paul Meima

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze voetbalvideo's: