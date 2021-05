Ook Edson Álvarez mag eerder met vakantie van Ten Hag

Column Hugo Borst | De Boer met wappie Weghorst, motivator Babel en supersub Robben naar het EK

10 mei Columnist Hugo Borst zag bondscoach Frank de Boer zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN reageren op veel namen in aanloop naar het EK van volgende maand. ,,Stel dat Hans Kraay de vraag over Arjen Robben ná FC Emmen-FC Groningen (0-4) had gesteld? We zagen geen man van glas, geen kneus, geen brekebeen. We zagen de contouren van de supersub van Oranje.”