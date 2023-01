Ook het imago van FC Den Bosch staat op het spel tegen Ajax: ‘De club heeft alles wat een club moet hebben’

Column Sjoerd Mossou | Het enige wat Feyenoord nog rest is zijn publiek wegstoppen in een dierenkooi

Onvermijdelijk, maar daarom niet minder treurig, vindt columnist Sjoerd Mossou de maatregelen die in de Kuip worden genomen voor de Klassieker. ,,De directie van Feyenoord slaagt er al decennialang niet in om zijn eigen kolkende stadion enigszins in toom te houden.”

10:46