Ook in de supermarkt wordt nu gelet op Frenkie de Jong

In de avonduren speelde de 21-jarige international een verdienstelijke bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1). ,,Ja, de mensen letten nu nog wat meer op mij dan normaal, ook bij de supermarkt, maar het is wel oké allemaal'', sprak de man van 75 miljoen euro bij FOX Sports met een glimlach.



De Jong gaf zichzelf voor zijn optreden tegen sc Heerenveen niet meer dan een voldoende. ,,Het ging redelijk, ik ben niet ontevreden, het was goed genoeg. Ik heb aan de bal mijn ding kunnen doen, al had ik misschien iets meer kunnen brengen. Ik moet ook nog wat meer gaan scoren, al is dat niet per se mijn taak.''

De Jong gaf toe dat hij blij was dat er nu duidelijkheid bestond over zijn toekomst. ,,Dat is wel lekker, ja. Ik kan weer vrijuit voetballen.''