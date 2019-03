Ook na voetbalpensioen ligt toekomst van ‘Nguyen’ Van Bakel in Vietnam

Heerenveen wil fraaie reeks voortzet­ten tegen De Graafschap

8:08 • SC Heerenveen won voor het eerst dit eredivisieseizoen drie wedstrijden op rij. • Van de laatste twintig Heerenveen-goals was Sam Lammers of Michel Vlap bij vijftien goals de afmaker of de aangever. • Christian Bax is de arbiter.