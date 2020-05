Ook ontslagen bij SC Heerenveen door coronacrisis

Door Sander de Vries Verrassend is de maatregel niet. Heerenveen lijdt al jarenlang forse operationele verliezen, al worden die vooralsnog gedekt door transferinkomsten. Misgelopen inkomsten door de coronacrisis zorgen ervoor dat de club niet aan een reorganisatie ontkomt. Bij Heerenveen staan zo’n 100 fte op de loonlijst, waarvan ongeveer 60 procent gerelateerd is aan het voetbalbedrijf, zoals voetballers en technische staf. ,,Het kantoorpersoneel vormt de overige 40 procent”, zegt Roozemond. ,,We moeten alle afdelingen onder de loep nemen. Het zijn absoluut geen leuke berichten, maar helaas is het de realiteit. We moeten tering naar de nering zetten om deze crisis te overleven.”

Heerenveen hoopt met het collectieve salarisoffer tot januari 4 ton te besparen. Verder is de club in gesprek met Sportstad Heerenveen, de beheerder van het Abe Lenstra Stadion, om te kijken hoe er een oplossing kan worden gevonden voor de huurlasten. Heerenveen betaalt jaarlijks 2,4 miljoen euro.



,,Daar zijn we op constructieve wijze naar aan het kijken”, aldus Roozemond. ,,We moeten samen tot een oplossing komen, want we hebben een gezamenlijk probleem. Als wij straks de huur niet meer kunnen betalen, dan valt voor Sportstad Heerenveen de grootste inkomstenbron weg. Ik heb goede hoop dat we er met elkaar uitkomen.”



Roozemond doet bovenal een beroep op de loyaliteit en saamhorigheid van de supporters. ,,Ik hoop echt dat supporters ons trouw blijven. Steun ons, want we hebben je hard nodig. Want het aantal seizoenkaarten en sponsoren – dat is uiteindelijk de basis van alles.”



Eerder werd al bekend dat bij FC Groningen elf werknemers hun baan verliezen door de coronacrisis. Ook andere clubs maken zich grote zorgen door de misgelopen inkomsten.