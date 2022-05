Ook Van Bommel en Dumfries rouwen om Mino Raiola: ‘Jij was de beste van de wereld, een fenomeen’

Met video's Dubbele droomstart helpt Feyenoord aan spectacu­lai­re zege in heenwed­strijd tegen Marseille

In een verpletterende entourage won Feyenoord vanavond dik verdiend van Olympique Marseille, in de halve finale van de Conference League: 3-2. Beslist is er niets, maar ook volgende week in het Stade Vélodrome is spektakel verzekerd, en belangrijker nog: een Europese finale in Tirana op 25 mei lonkt.

29 april