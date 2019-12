Oosting aan de slag bij Vitesse: ‘Dit zag ik niet aankomen’

Oosting (47) reageerde maandagavond verrast op het voorstel van Vitesse. De club in crisis schoof de trainer van het beloftenteam naar voren. Edward Sturing bedankt voor een post als interim-coach. ,,Ik zag dit niet aankomen”, stelt Oosting. ,,Edward Sturing was de eerste kandidaat. Daarna zijn ze bij mij uitgekomen. Ik voel me verplicht de club te helpen. We verkeren in een crisis. Daar moeten we zo snel mogelijk uit. Ik zie dan wel hoe lang ik als interim fungeer. Dat kan twee weken zijn. Drie weken of vier weken.”

‘Vitesse is toe aan een overwinning’

Oosting is de opvolger van Leonid Sloetski. De Rus is na vijf nederlagen op rij vertrokken. De Drent heeft geen vastomlijnde opdracht meegekregen van de clubleiding. ,,Dit is allemaal vers”, vertelt Oosting.



,,Over de speelstijl kan ik niet veel zeggen. We gaan dit allemaal samen met de staf bespreken. Uiteindelijk moeten we samen een strijdplan neerleggen. Vitesse is heel hard toe aan een overwinning. Dat heeft prioriteit.”



Oosting heeft als prof ervaring opgedaan bij FC Emmen en Veendam. Hij heeft met WKE nog de landstitel in het amateurvoetbal veroverd. Als hoofdcoach heeft hij tot dusver alleen gewerkt bij HHC Hardenberg. Het avontuur bij de tweede divisionist uit Hardenberg werd in 2016 geen succes. Oosting werd in oktober vanwege de tegenvallende resultaten al ontslagen.



Oosting begint zijn klus zondag meteen met een kraker. Dan staat Vitesse in Gelredome tegenover Feyenoord.