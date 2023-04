Op pad met zeearend Harly, die Go Ahead Eagles pas écht vleugels geeft: ‘Ook een hond loopt weleens weg’

Voetbalpod­cast | 'Zelfs Van Gaal of Guardiola zou het nu niet goed kunnen doen bij Ajax’

Een kraker in Engeland vanavond tussen Manchester City en Arsenal. De crisis in Amsterdam die maar doorgaat. Het succes van de jeugd van AZ en kleine clubs die zich verenigen in een lobbyclub. In de nieuwe AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Maarten Wijffels.