Openlijke flirt NAC met Seuntjens resulteert in tweejarig contract

De openlijke flirt van de afgelopen tijd is uitgemond in een overeenkomst die Bredanaar Seuntjens in staat stelt om te doen wat hij het liefste doet: voetballen voor de club uit zijn stad. Onder luid gejuich van een groep NAC-supporters, ongeveer vijftig mensen hadden de moeite gekomen het slechte weer te trotseren en naar het stadion te gaan, werd Seuntjens onthaald.

Trainer Maurice Steijn heeft al aangegeven dat hij in Seuntjens voor zowel de eredivisie als de eerste divisie een belangrijke kracht ziet. De bijna 32-jarige aanvaller is bezig aan zijn tweede seizoen bij De Graafschap dat hem in de zomer van 2019 gratis oppikte nadat de toenmalig technisch manager van NAC (Tom Van Den Abbeele) geen heil zag in een samenwerking met Seuntjens.

In een korte reactie zegt Seuntjens dat het heerlijk is om na al die jaren te kunnen zeggen dat hij NAC-speler is. ,,Het voelt voor mij als thuiskomen, ondanks dat ik nooit eerder voor NAC heb gespeeld. Thuis in Breda en thuis bij mijn club. Ik zie er erg naar uit om volgend seizoen in een vol Rat Verlegh Stadion in het geel-zwart de trap op te komen.”